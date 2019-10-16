Происшествия
Коммерсантъ«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
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с чего всё началось
Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием «на ответственное хранение». По словам господина Сотникова, утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества.Коммерсантъ03:00
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Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
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Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Инспекторы ГИБДД смогут проверять водителей на наркотическое опьянение
Водителей смогут проверить на состояние наркотического опьянения «на месте».
Dorinfo.ru 04:44
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
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Inc-news.ru вчера в 09:53
Кино
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В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Политика
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RT на русском 05:03
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 07:43
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 03:33
Общество
Специалисты рассказали о правилах питания на работе
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
RT на русском вчера в 23:00
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество
Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде
Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Gazeta.SPb вчера в 10:08
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не знают о Грете Тунберг
Согласно результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство слышавших о Грете Тунберг россиян считают, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей.
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Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Политика
Лавров назвал тему переговоров во время визита Эрдогана в Россию
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Россию может состояться до конца октября.
Вечерняя Москва 05:08
Политика
Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ
В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
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Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
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"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
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Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Кино
На канале «Россия» состоится премьера сериала «Екатерина. Самозванцы»
ГТРК Калмыкия вчера в 11:34