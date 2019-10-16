Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием «на ответственное хранение». По словам господина Сотникова, утеря кота лишает защиту возможности провести следственный эксперимент — проверить, мог ли кот действительно переносить запрещенные вещества.

с чего всё началось

Перед важным заседанием в тульском суде из зооуголка сбежал кот, который ранее стал орудием преступления. Как выяснили следователи, в 2018 году злоумышленник использовал животное, чтобы доставлять наркотики в колонию.

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