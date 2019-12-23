Общество
РИА НовостиКот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста
Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста. На кадрах видно, как питомец прогуливается по железнодорожному полотну, словно "осматривая" уложенные рельсы.
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с чего всё началось
Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России. Придирчивым взглядом он осмотрел уложенные рельсы, с важным видом прогулялся по полотну - и кажется, что Мостик остался доволен увиденным.РЕН ТВвчера в 18:16
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