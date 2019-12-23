Общество

ИзвестияИзвестияКот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Мостик задержится, чтобы проконтролировать движение поездов.
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с чего всё началось

Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста

Строительство было успешно завершено, о чем журналистам поведал начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков. Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.
РЕН ТВвчера в 18:16

Подробнее о событии

Кот Мостик задержится на Крымском мосту на несколько месяцев и проконтролирует движение поездов

Интерфакс01:17

Рыжий хвостатый «инспектор» задержится на Крымском мосту на несколько месяцев

Life.ruвчера в 21:52

Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста: видео

ТК Звездавчера в 19:49

Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик

Газета.Ruвчера в 20:54

Глава «Котмостнадзора»: кот Мостик может сменить привычную работу

РЕН ТВвчера в 20:59

Кот Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев

РИА Новостивчера в 20:55

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

Известиявчера в 22:44
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Политика

Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа

Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
РИА Новости 01:28
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Lenta.ru 21 декабря в 17:15
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
RT на русском 04:52
Происшествия

Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Вести.Ru 03:15
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском 04:04
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Транспорт

По Крымскому мосту отправится первый поезд

Первый поезд отправится с полуострова в Северную столицу.
Тюменская линия 01:38
Армия и оружие

Российский Су-30 атаковал эсминец ВМС США у берегов России

Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
ГЛАС.RU 02:54
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Происшествия

Подростки толпой избили полицейских в Апатитах

News.ru 21 декабря в 06:37
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,28 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 62,28 рубля.
ТАСС 02:07
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Футбол

Гвардиола: написал письмо в Премьер-лигу, чтобы сказать им спасибо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги Клубу из Манчестера предстоит сыграть в Премьер-лиге два матча на этой неделе, между которыми будет менее 48 часов.
Чемпионат 04:12
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости вчера в 09:57
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров

В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
EastRussia вчера в 04:05
Космос

Последнее солнечное затмение в виде «огненного кольца» станет значимым событием уходящего года

OAnews 04:47
Политика

Кремль не стал уточнять слова Путина о поставках танков в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять слова российского лидера Владимира Путина о поставках танков в Донбасс, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 04:51
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала живот после слухов о беременности

Солистка группы A’Studio Кети Топурия продемонстрировала поклонникам голый живот после слухов о беременности.
РЕН ТВ вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Винокур заступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заступился за Регину Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага".
Piter.tv 03:50
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
Общество

Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.
Интерфакс 04:38
Политика

Трамп назвал затягивание решения по импичменту нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.
Gazeta.SPb 00:47
Финансы

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:22
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