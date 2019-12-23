Общество
ИзвестияКот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Мостик задержится, чтобы проконтролировать движение поездов.
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с чего всё началось
Строительство было успешно завершено, о чем журналистам поведал начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков. Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.РЕН ТВвчера в 18:16
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Политика
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Россия и Украина договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Происшествия
Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни
Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Происшествия
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Транспорт
По Крымскому мосту отправится первый поезд
Первый поезд отправится с полуострова в Северную столицу.
Армия и оружие
Российский Су-30 атаковал эсминец ВМС США у берегов России
Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Происшествия
Подростки толпой избили полицейских в Апатитах
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,28 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 62,28 рубля.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Футбол
Гвардиола: написал письмо в Премьер-лигу, чтобы сказать им спасибо
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги Клубу из Манчестера предстоит сыграть в Премьер-лиге два матча на этой неделе, между которыми будет менее 48 часов.
Общество
Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ
Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсии уволившихся пенсионеров
В Пенсионном фонде объяснили как индексируют пенсию уволившихся с работы пенсионеров.
Космос
Последнее солнечное затмение в виде «огненного кольца» станет значимым событием уходящего года
Политика
Кремль не стал уточнять слова Путина о поставках танков в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять слова российского лидера Владимира Путина о поставках танков в Донбасс, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала живот после слухов о беременности
Солистка группы A’Studio Кети Топурия продемонстрировала поклонникам голый живот после слухов о беременности.
Шоу-бизнес
Винокур заступился за Дубовицкую в споре о закрытии «Аншлага»
Народный артист РСФСР Владимир Винокур заступился за Регину Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага".
Общество
Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках
Нарышкин, который является также председателем РВИО, упомянул, что рассекретить отдельные материалы планируется в честь юбилея.
Политика
Трамп назвал затягивание решения по импичменту нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.