Строительство было успешно завершено, о чем журналистам поведал начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков. Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.

с чего всё началось

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост». Мостик задержится, чтобы проконтролировать движение поездов.

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

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