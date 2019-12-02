Происшествия

Газета.RuГазета.RuКот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября. Девочка спала в своей коляске, оставленная матерью на время домашних дел.
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