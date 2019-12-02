Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Кот задушил младенца на Украине

Lenta.ru11:52

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

Газета.Ru11:32

На Украине кот задушил 9-месячную девочку в коляске

РЕН ТВ08:53

Под Винницей бездомный кот задушил младенца

Вести.Ru10:42

На Украине кот задушил ребенка

Московский Комсомолец09:21

На Украине кот задушил младенца в коляске

Известия09:14

На Украине кот задушил младенца

РИА Новости11:04
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Экономика

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
РБК 03:38
Кино

В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Накануне.Ru 01:36
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Футбол

Дзюба ответил на оскорбления болельщиков «Спартака»

Форвард "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал кричалки в свой адрес от болельщиков "Спартака":Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают.
Soccer.ru вчера в 14:16
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Политика

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
РИА Новости 15:31
Происшествия

Катар направил соболезнования Путину в связи с ДТП в Забайкалье

РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Энергетика

WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

По данным издания, в следующем году компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией.
РБК 09:39
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM 04:34
Гаджеты

Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir

Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
3DNews 01:55
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин оформил хет-трик

Советский спорт 30 ноября в 22:17
Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020

В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия.
Говорит Москва 30 ноября в 14:09
Игры

Новый патч Rockstar исправил множество ошибок в Red Dead Redemption 2

Компания Rockstar Games выпустила патч к игре Red Dead Redemption 2 для ПК, который исправил множество ошибок.
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Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru вчера в 06:01
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Происшествия

СК показал последствия обрушения автомобильного моста в Оренбурге

Следственный комитет разместил в соцсетях видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге.
РБК 14:39
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
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Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»

РИА Новости 09:43
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В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Футбол

Роналду отказался присутствовать на вручении «Золотого мяча»

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не присутствует на церемонии вручения премии «Золотой мяч».
NewInform 13:12
Армия и оружие

Турция изучает предложение России по покупке Су-35

RT на русском 08:41
Происшествия

На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

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Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже

112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
РЕН ТВ 14:43
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

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