Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Кот задушил младенца на Украине

Lenta.ru11:52

На Украине кот задушил младенца в коляске

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На Украине кот задушил младенца

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Под Винницей бездомный кот задушил младенца

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На Украине кот задушил ребенка

Московский Комсомолец09:21

Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

Газета.Ru11:32

На Украине кот задушил 9-месячную девочку в коляске

РЕН ТВ08:53
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Общество

Активист Майдана рассказал, как побег в ФРГ превратил его жизнь в ад

РИА Новости 13:53
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Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD

Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости вчера в 10:21
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

REGNUM 15:49
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM 15:58
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия вчера в 18:30
Здоровье

Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:20
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
РИА Новости 03:09
Экономика

Пакистан вернет России советский долг в $93 млн

Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:05
Политика

В Госдуму внесен законопроект о биологической безопасности

Правительство внесло в Госдуму проект закона "О биологической безопасности в РФ", который определяет основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности.
Интерфакс 13:34
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru 07:39
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Автоспорт

Льюис Хэмилтон победой завершил чемпионский сезон

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал свою 84-ю победу в карьере и пятую на автодроме Яс-Марина, лидируя в Гран При Абу-Даби сезона-2019 от старта до финиша.
Autosport.com.ru вчера в 10:11
Экономика

Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России

Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Коммерсантъ 03:16
Футбол

Стадион «Атлетико» могут дисквалифицировать за выкрики в адрес Гризманна

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучит ситуацию вокруг матча 15-го тура между Атлетико и Барселоной (0:1) в отношении мадридских болельщиков, оскорблявших нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна.
Советский спорт 13:49
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Политика

Зеленский обосновал важность диалога с Путиным

Вести.Ru 10:44
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
Футбол

Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Daily Storm 30 ноября в 13:04
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Общество

Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов

В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
РБК 13:34
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Политика

Газовая война: что будет с Украиной и Европой после запуска «Силы Сибири»

В понедельник, 2 декабря, официально был запущен газопровод "Сила Сибири".
Украина.ру 09:30
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM 11:44
Политика

WSJ: «Сила Сибири» укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США

Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, представляет собой крупное достижение с точки зрения создания энергетической инфраструктуры и создаст препятствия для поставок в КНР сжиженного природного газа из США.
ТАСС 15:46
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 30 ноября в 10:40
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