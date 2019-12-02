В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Здоровье Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на следователей Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.

Экономика Пакистан вернет России советский долг в $93 млн Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".

Политика В Госдуму внесен законопроект о биологической безопасности Правительство внесло в Госдуму проект закона "О биологической безопасности в РФ", который определяет основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности.

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Экономика Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).

Футбол Стадион «Атлетико» могут дисквалифицировать за выкрики в адрес Гризманна Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучит ситуацию вокруг матча 15-го тура между Атлетико и Барселоной (0:1) в отношении мадридских болельщиков, оскорблявших нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна.

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Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Происшествия Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.