Происшествия
Lenta.ruКот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Гаджеты
Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Здоровье
Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты
Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Экономика
Пакистан вернет России советский долг в $93 млн
Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".
Политика
В Госдуму внесен законопроект о биологической безопасности
Правительство внесло в Госдуму проект закона "О биологической безопасности в РФ", который определяет основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон победой завершил чемпионский сезон
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон одержал свою 84-ю победу в карьере и пятую на автодроме Яс-Марина, лидируя в Гран При Абу-Даби сезона-2019 от старта до финиша.
Экономика
Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Футбол
Стадион «Атлетико» могут дисквалифицировать за выкрики в адрес Гризманна
Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучит ситуацию вокруг матча 15-го тура между Атлетико и Барселоной (0:1) в отношении мадридских болельщиков, оскорблявших нападающего каталонского клуба Антуана Гризманна.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Политика
Зеленский обосновал важность диалога с Путиным
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Политика
Газовая война: что будет с Украиной и Европой после запуска «Силы Сибири»
В понедельник, 2 декабря, официально был запущен газопровод "Сила Сибири".
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата
Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
Политика
WSJ: «Сила Сибири» укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США
Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, представляет собой крупное достижение с точки зрения создания энергетической инфраструктуры и создаст препятствия для поставок в КНР сжиженного природного газа из США.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.