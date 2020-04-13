Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек еще не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране еще никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19 и не умрет в будущем.
Ruposters.ru 09:14
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
Футбол
Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings 13:46
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Технологии
Scientific American (США): что на самом деле означает иммунитет к COVID-19? (Scientific American)
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США недавно предоставило «разрешение на экстренное использование» анализа крови на антитела к новому коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.
ИноСМИ 07:02
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Экономика
Бюджет Ростовской области переводят на режим экономии
Губернатор распорядился отменить все закупки, введя режим экономии.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 12:00
Технологии
Crytek намекнула на выход новой Crysis
Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».
Чемпионат 11:55
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Здоровье
Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 12:10
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Общество
Немецкий ученый призвал заразить коронавирусом молодежь и снять карантин
Ведущий немецкий эпидемиолог, предсказавший Европе кризис из-за коронавируса, теперь призывает правительства положить конец самоизоляции.
Профиль 02:29
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Авто
Haval анонсировал продажи внедорожника Haval H5
Марка Haval сообщила о подготовке к началу продаж рамного внедорожника Haval H5. Автомобиль собирают на заводе компании в Тульской области.
110km.ru 11 апреля в 03:19
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
Испания и Италия начали смягчать карантинный режим
Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Финансы
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
RT на русском 09:23
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Общество
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Министр энергетики России Александр Новак раскрыл роль российского лидера Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефти в интервью программе «Вести», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1». Новак подчеркнул, что российский президент сыграл в заключении соглашения очень важную, ключевую роль.
Lenta.ru 14:18