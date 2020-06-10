Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM По состоянию на 18:42 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе составила $41,02 за баррель.

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 74

Общество Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц. 3

Футбол «Фенербахче» расторг контракт с Ислой «Фенербахче» расторг контракт с защитником Маурисио Ислой, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России. 1,3K

Шоу-бизнес Нагиев впервые описал свои отношения Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни. 13

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, еще 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. 40

Общество Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. 765

Авто «АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета. 17

Экономика В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства.

Политика Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости. 3

Авто «КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон». 66

Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 4