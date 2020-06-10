Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM По состоянию на 18:42 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе составила $41,02 за баррель.
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Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

REGNUMвчера в 12:41

Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 12:19

Цена нефти Brent впервые за три месяца превысила $43 за баррель

RT на русском08 июня в 06:20

Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

News.ru09 июня в 10:41

Цена нефти Brent упала ниже $40 впервые после встречи ОПЕК+ 6 июня

РБК09 июня в 05:16

Цена нефти Brent превысила 43 доллара за баррель впервые за три месяца

Пятый канал08 июня в 10:53

Цены на нефть опускаются, Brent остается вблизи $41 за баррель

Росбалтвчера в 02:59
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 09 июня в 06:30
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Кино

Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Происшествия

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Футбол

«Фенербахче» расторг контракт с Ислой

«Фенербахче» расторг контракт с защитником Маурисио Ислой, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Спорт-Экспресс 01:58
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, еще 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта.
Коммерсантъ 02:05
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Путешествия

Всемирный совет по туризму назвал безопасные для отдыха страны

VSE42.RU 00:38
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Общество

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
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Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю

Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 11:14
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Экономика

В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор

У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства.
РБК 01:26
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн

Вашингтон, 11 июня 2020, 06:39 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории США превысило два миллиона.
REGNUM вчера в 23:39
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Авто

Opel показал изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 09 июня в 05:20
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Политика

Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией

МИД Китая назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01:26
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Здоровье

В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок

По словам Тумусова, опыт Китая, Индии, Кореи и Японии говорит о широком применении методов традиционной народной медицины в борьбе с COVID-19.
Ридус вчера в 20:55
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Общество

Почти 30 тысяч тонн грунта вывезено с места разлива в Норильске

Почти 30 тыс. тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, вывезено с места розлива в Норильске, 10 июня сообщает пресс-служба МЧС России.
ИА Красная Весна вчера в 15:24
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Политика

Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
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Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс вчера в 12:52
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Авто

«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал

В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня вчера в 06:09
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Авто

АвтоВАЗ сертифицировал обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
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Авто

Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
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