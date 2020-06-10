Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM По состоянию на 18:42 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в августе составила $41,02 за баррель.
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Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 09 июня в 06:30
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Происшествия
В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Футбол
«Фенербахче» расторг контракт с Ислой
«Фенербахче» расторг контракт с защитником Маурисио Ислой, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Спорт-Экспресс 01:58
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, еще 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта.
Коммерсантъ 02:05
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Общество
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 11:14
Экономика
В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор
У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства.
РБК 01:26
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн
Вашингтон, 11 июня 2020, 06:39 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории США превысило два миллиона.
REGNUM вчера в 23:39
Авто
Opel показал изображение нового Opel Mokka
Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 09 июня в 05:20
Политика
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
МИД Китая назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01:26
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Здоровье
В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок
По словам Тумусова, опыт Китая, Индии, Кореи и Японии говорит о широком применении методов традиционной народной медицины в борьбе с COVID-19.
Ридус вчера в 20:55
Общество
Почти 30 тысяч тонн грунта вывезено с места разлива в Норильске
Почти 30 тыс. тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами, вывезено с места розлива в Норильске, 10 июня сообщает пресс-служба МЧС России.
ИА Красная Весна вчера в 15:24
Политика
Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому
Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
Происшествия
Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
Интерфакс вчера в 12:52
Авто
«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал
В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня вчера в 06:09
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16