Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦена на нефть Brent подорожала до $29 за баррель

Отмечается, что стоимость нефти составляет 29,04$ за баррель. По состоянию на 9:55 мск, цена на нефть сорта WTI подорожала на 8,3% — до 24,67$ за баррель.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29

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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

URA.Ru12:00

Цена на нефть Brent упала ниже $29

Известия12:02

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ru12:38

Цена нефти Brent упала ниже $29

ТАСС11:36

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

РБК11:52

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30

News.ru08:49
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