Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.
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Нефть упала ниже $50 из-за коронавируса и разногласий ОПЕК+

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Нефть дешевеет на 1% на опасениях за спрос и неопределенности со сделкой ОПЕК+

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Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович трагически погиб в Москве. Причиной смерти 27-летнего шахматиста стало отравление.
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Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
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Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

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Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
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В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
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Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
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Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
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Ожидается, что мерсисайдцы подпишут с 22-летним англичанином новый 5-летний контракт.
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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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