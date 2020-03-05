Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.
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Чемпион Украины по шахматам трагически погиб вместе с подругой
Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович трагически погиб в Москве. Причиной смерти 27-летнего шахматиста стало отравление.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию
Конфликт же будет рассмотрен как новая политическая опция.
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В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил.
Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Общество
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
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Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
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В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
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Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Футбол
«Эвертон» подпишет с Кэлверт-Льюином новый 5-летний контракт
Ожидается, что мерсисайдцы подпишут с 22-летним англичанином новый 5-летний контракт.
Общество
Генсек ООН решил приехать на 9 мая в Москву
Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы.
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать цветы к 8 марта
Политика
Боррель назвал хорошим знаком прекращение огня в Сирии
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
ЗРК «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» может эффективно справиться с баллистическими и крылатыми ракетами, например, такими как американский GM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейский Storm Shadow.
Общество
В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Игры
Авторы Gamedec помогают Larian Studios делать Baldur’s Gate III
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Космос
Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении
Фотографии ровер сделал в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составил более чем из 1200 изображений.
Наука
Ускоритель темной материи упростит физикам ее поиски
Ученые из Канады и США описали метод увеличения энергии частиц темной материи, который должен упростить их регистрацию в детекторах.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.