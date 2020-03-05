Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.

Здоровье В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.

Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.

Хоккей Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".

Политика Боррель назвал хорошим знаком прекращение огня в Сирии Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Армия и оружие ЗРК «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков» Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» может эффективно справиться с баллистическими и крылатыми ракетами, например, такими как американский GM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейский Storm Shadow.

Общество В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.

Космос Ровер Curiosity снял панораму Марса в сверхвысоком разрешении Фотографии ровер сделал в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составил более чем из 1200 изображений.