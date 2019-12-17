Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Политика
Зеленский продолжил реформу Порошенко по децентрализации Украины
Увеличить суверенитет некоторых субъектов страны, под контролем федеральной власти, предложил президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря, сообщает украинский телеканал 112.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Как сообщает ToDay News Ufa, сразу 3 продукта Apple вошли в топ-10 гаджетов.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Армия и оружие
Китай получил первый китайский авианосец
Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Политика
Украина намерена лишить Севастополь особого статуса
Украинские власти намерены отменить особый статус Севастополя.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Космос
Астрономы получили беспрецедентные изображения центра Млечного Пути
«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
Политика
Украина готовит новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Авто
Новая Kia Optima получила полный привод
Модель перешла на силовые агрегаты семейства Smartstream и впервые в своей истории получила полный привод.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Происшествия
В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, стрелок был ликвидирован, сообщает телеканал NBC Montana.
Общество
Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления
Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях
Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Армия и оружие
США оценили взаимодействие с российскими военными в Тихом океане
Командующий ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерал Чарльз Браун заявил, что между российскими Вооруженными силами и военными США в Азиатско-Тихоокеанском регионе нет непрофессиональных контактов.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).