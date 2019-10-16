с чего всё началось

Агентство «Интерфакс» сообщает о росте котировок «ЛУКОЙЛа» на «Московской бирже». Уточняется, что это происходит после новостей о решении совета директоров о промежуточных дивидендах и выкупе бумаг по оферте. Днем в среду, 16 октября, акции компании подорожали до 5 672 рублей.

Котировки «ЛУКОЙЛа» растут на новостях о промежуточных дивидендах

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