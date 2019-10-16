Экономика
Мой БрянскКотировки «ЛУКОЙЛа» растут на новостях о промежуточных дивидендах
Агентство «Интерфакс» сообщает о росте котировок «ЛУКОЙЛа» на «Московской бирже». Уточняется, что это происходит после новостей о решении совета директоров о промежуточных дивидендах и выкупе бумаг по оферте. Днем в среду, 16 октября, акции компании подорожали до 5 672 рублей.
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Экономика
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В Японии число погибших от тайфуна «Хагибис» увеличилось до 77
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Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
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Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
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Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla
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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США
В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.
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Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
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