Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Котировки «Яндекса» рухнули на 15,7% на бирже NASDAQ в пятницу, 11 октября, за день компания потеряла больше $1,5 млрд капитализации. Так инвесторы реагировали на возможность ограничения иностранного участия в «значимых информационных ресурсах».

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

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