Экономика
ВедомостиКотировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38. На Московской бирже, где также торгуются акции, падение составляет 14,65% – до 1986 руб.
Читать в источнике
Оценить526
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ вчера в 13:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Serviceвчера в 11:46
Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»
Коммерсантъвчера в 13:21
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк выступила с официальным сообщением для СМИ и всех не равнодушных людей, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Армия и оружие
Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии
Политика
Китай и США достигли прогресса на торговых переговорах
КНР и США достигли реального прогресса в урегулировании споров по сельскому хозяйству, интеллектуальной собственности, валютной сфере, финансовым услугам, передаче технологий.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Происшествия
Поляк избил украинца и отказался платить за работу
Актер рассказал, что родился и много лет прожил на Украине.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
Гаджеты
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Футбол
Российский гимнаст стал чемпионом мира
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Здоровье
Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra
Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Армия и оружие
Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности
Политика
Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского
Армия и оружие
ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка
Происшествия
Школьный учитель обматерил девятиклассников в Тюменской области
Армия и оружие
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв на пути российских военных
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв бомб на маршруте военной полиции России, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Армия и оружие
Тысячи террористов из Сирии могут хлынуть в Россию
Президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ отметил, что в результате операции Турции в Сирии могут разбежаться пленные боевики ИГИЛ (запрещено в России).
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.