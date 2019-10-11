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Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38. На Московской бирже, где также торгуются акции, падение составляет 14,65% – до 1986 руб.

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