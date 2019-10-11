Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

Политика Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

Происшествия Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже в прошлом году, сменила фамилию и переехала, сообщила РИА Новости бабушка Рослякова Галина Никитична.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Авто В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone Где кроме различных оригинальных запчастей продают и легендарный спорткар Nissan Skyline 1990-х и 2000-х годов выпуска с минимальными пробегами и в идеальном практически состоянии и при этом дешевле новых сматрфонов iPhone-11.

Футбол Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.