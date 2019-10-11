Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.
Читать в источнике
Комментировать708
Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

РИА Новости11 октября в 11:19

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфакс11 октября в 11:37

Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»

Коммерсантъ11 октября в 13:21

Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%

РБК11 октября в 13:26

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Ведомости11 октября в 09:49

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились на 20%

ТАСС11 октября в 11:07

Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»

Rambler News Service11 октября в 11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

Lenta.ru 12:14
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 13:19
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
RT на русском 12:49
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия

Саратовские полицейские задержали эксгибициониста с Кленовой улицы

Взгляд-инфо 12:04
Армия и оружие

Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны

Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
РБК 07:37
Фигурное катание

Косторная стала победительницей турнира в Финляндии

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "челленджер" Finlandia Trophy.
Газета.Ru 12:14
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия

В Балашихе пропала девятилетняя девочка

Девятилетняя девочка пропала в Балашихе, после того, как ушла из дома.
Газета.Ru 12:31
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Общество

В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

REGNUM 12:51
Единоборства

Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол выиграл бой с доминиканцем Ленином Кастильо за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжелом весе, передает RT.
Аргументы и Факты 04:18
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

BFM.ru вчера в 15:58
Футбол

Сборная России открыла счет в матче с Кипром

Сборная России ведет в счете в матче с Кипром – 0:1. На 9-я минуте гол забил Денис Черышев.
Piter.tv 12:20
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Политика

В Совбезе России назвали число погибших при терактах в 2019 году

По словам Кокова, в 2018-2019 годах было совершено более пяти тысяч терактов в 70 странах мира.
Южный Федеральный 12:06
Шоу-бизнес

Врач-онколог раскрыла, что может помочь Заворотнюк

Врач-онколог Лариса Туркина заявила, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов.
Neva.Today 06:30
Футбол

Зинченко: «Предупреждал Бернарду Силву, чтобы он был осторожен»

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что предупредил своего напарника в "Ман Сити" Бернардо Силву перед матчем со сборной Португалии в квалификации к Евро-2020.
Soccer.ru 13:22
Теннис

15-летняя Гауфф выиграла турнир WTA в Линце

В финальном матче турнира WTA в австрийском Линце 15-летняя американка Кори Гауфф одержала победу в трех сетах на латвийкой Еленой Остапенко.
Нева Спорт 10:14
Происшествия

Госдума опубликовала опрос о смертной казни после убийства в Саратове

В официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали опрос, участникам которого предложили высказать мнение о возвращении в России смертной казни.
Мойка78 11 октября в 19:41
Космос

Прогулка по Луне: NASA приглашает всех на экскурсию. Пока виртуальную

Кубань 24 10 октября в 17:52
Футбол

Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport 09:15
Общество

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.
РИА Новости 09:16
Армия и оружие

Эсминец Porter ВМС США зашел в порт Одессы

12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря эсминец Porter ВМС США.
ТАСС 10:25
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Армия и оружие

Назван виновник утечки данных о российском супероружии

В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное