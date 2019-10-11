Экономика
ВедомостиКотировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38. На Московской бирже, где также торгуются акции, падение составляет 14,65% – до 1986 руб.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Service11:46
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Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
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Наука
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Американские и британские физики, работавшие под руководством Дяньдяня Вана (Diandian Wang), опубликовали свои выводы о возможности существования кротовых нор.
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Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
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Футбол
Щенников приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
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Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
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Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
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Автоспорт
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Красная весна 08:11
Здоровье
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Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru 09 октября в 02:08
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Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей
Если сделка состоится, Портер не только сыграет роль крестной феи, и напишет музыку для картины.
Телепрограмма 14:11
Театры
Казанский актер умер на сцене во время спектакля
Заслуженный артист Республики Татарстан, Курченков служил в ТЮЗе с 1996 года, уходя на короткий период с 2008 по 2009 годы.
Радио Комсомольская правда 15:47
Армия и оружие
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12
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Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном
Культуромания 15:29
Политика
Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
Вести.Ru 14:51
Спорт
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Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
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В центре Млечного пути произошёл мощный взрыв
Эксперты полагают, что причиной этого наимощнейшего взрыва послужила «активность» сверхмассивной черной дыры.
Портал Поиск 09 октября в 04:24
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Газета.Ru 16:37
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК 15:35
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Политика
Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Опрос показал отношение украинцев к федерализации
Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру 14:57
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском вчера в 02:27
Политика
Зеленский не исключает выход из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Life.ru вчера в 19:11
Общество
Показатели заболеваемости и смертности от рака простаты снижаются
Исследователи изучили показатели заболеваемости раком простаты и смертности на пяти континентах, используя самые последние данные о заболеваемости раком.
Pravda.Ru 09 октября в 14:01