Экономика

ВедомостиВедомостиКотировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» рухнули на 15,7% на бирже NASDAQ в пятницу, 11 октября, за день компания потеряла больше $1,5 млрд капитализации. Так инвесторы реагировали на возможность ограничения иностранного участия в «значимых информационных ресурсах».
Читать в источнике
Комментировать715
Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21

Подробнее о событии

Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»

Rambler News Service11 октября в 11:46

Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

РИА Новости11 октября в 11:19

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфакс11 октября в 11:37

Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%

РБК11 октября в 13:26

Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»

Коммерсантъ11 октября в 13:21

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились на 20%

ТАСС11 октября в 11:07

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Ведомостивчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не обязывались воевать с Турцией для защиты курдов.
РБК вчера в 12:05
Театры

Участницы чемпионата мира пришли на балет в Бурятский оперный театр

Байкал-Daily вчера в 22:58
Политика

О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Общество

В России завершается переход на цифровое вещание

В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона.
Вести.Ru 01:00
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Происшествия

В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Известия вчера в 18:40
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Общество

Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Культура

Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой

Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Гаджеты

Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10

Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Профиль 12 октября в 12:46
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Политика

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:22
Религия

Православные верующие празднуют Покров

Вести.Ru вчера в 18:32
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv вчера в 06:02
Происшествия

В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек

В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика

Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить парламентариям поддержать любое соглашение по Brexit в течение суток после саммита ЕС.
News.ru 12 октября в 00:00
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Футбол

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
РБК 01:34
Культура

Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским

Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.
Рамблер 12 октября в 12:10
Единоборства

Александр Усик досрочно победил Чеза Уизерспуна

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, победив американца Чеза Уизерспуна, который отказался от продолжения боя после седьмого раунда.
Allboxing.ru вчера в 00:43
Общество

Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы

Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Здоровье

У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см

"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Происшествия

В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли

Легковой автомобиль врезался в столб в Саратове, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:20
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

РИА Новости вчера в 17:22
Теннис

Медведев выиграл первый сет у Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев взял первый сет финала «Мастерса» в Шанхае.
ProstoProSport вчера в 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное