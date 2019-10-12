Экономика
ИзвестияКотировки «Яндекса» упали более чем на 20%
Акции российской интернет-компании «Яндекс» в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 11 октября, обваливались на 20,3% — до 1855 рублей за бумагу.
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Политика
Как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию
Общество
Фонд грантов назвал сто лучших проектов НКО по итогам 2017 года
В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было подано 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив.
Гаджеты
Сервис GeForce Now запустили на Android
Пока GeForce Now доступно для скачивания в магазине Google Play на территории Южной Кореи.
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Здоровье
К 2024 году средняя продолжительность жизни астраханцев увеличится до 78 лет
В свою очередь и.о. министра здравоохранения Астраханской области и депутат Габит Куандыков одобрил планы по реорганизации ряда медучреждений, но призвал правительство не допускать масштабных сокращений и снижения заработной платы медицинских сотрудников.
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
"Колорадо Эвеланш" на выезде победил "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Киберспорт
HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League
HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Авто
Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S
Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S. Это самая доступная версия электромобиля. Стоимость новинки - от 6,7 миллионов рублей.
Армия и оружие
NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов
По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Экономика
В 2020 году на борьбу с онкологией выделят ещё 50 млрд рублей
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» российское правительство выделит в 2020 году дополнительные 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.
Происшествия
В Японии число погибших от тайфуна возросло до 3 человек
В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погибли как минимум три человека. Это жители префектур Тиба, Гумма и Канагава.
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Космос
Ученые рассказали о главных достопримечательностях Марса
Эксперты рассказали про главные достопримечательности Марса, с которыми могут познакомиться участники первого полета на эту планету.
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Здоровье
Производители алкоголя поощряют беременных пить
Согласно исследованию, женщинам дают неполную или неверную информацию о вреде спиртного Производители алкоголя и отраслевые организации вводят женщин в заблуждение относительно потребления алкогольных напитков во время беременности, считают британские ученые.
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере страны, который ранее контролировала курдская автономная администрация, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Гаджеты
Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30
В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.