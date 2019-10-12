Акции российской интернет-компании «Яндекс» в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 11 октября, обваливались на 20,3% — до 1855 рублей за бумагу.

Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

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