Экономика

REGNUMREGNUMНа Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена

Американский фондовый рынок взлетел 4 марта после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.
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Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов

Росбалт01:10

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:06

Котировки акций в Гонконге укрепились вслед за крупным ростом в США

ТАССвчера в 23:03

Dow Jones подскочил после «супервторника»

News.ruвчера в 17:45

Американская экономика растет на новостях об итогах «супервторника»

Эхо Москвывчера в 17:07

На Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена

REGNUMвчера в 15:21

Dow Jones подскочил более чем на тысячу пунктов после «супервторника»

Аргументы и Фактывчера в 18:28
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Космос

Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру

Пещера, расположенная на западном склоне марсианского потухшего вулкана Гора Павлина обнаружена учеными NASA на снимке сделанном роботом-разведчиком Марса, вращающегося вокруг его орбиты еще в 2011 году, 1 марта сообщает NASA в своем блоге.
Красная весна 01:07
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости вчера в 01:30
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Политика

Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 17:01
Экономика

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Энергетика

Цена нефти Brent выросла до 52,8 доллара за баррель

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в апреле выросла на 2,14%, и находится на отметке в 47,75 доллара за баррель.
Экономика сегодня 03 марта в 01:32
Хоккей

Еременко сыграет во втором матче плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Голкипер Александр Еременко будет защищать ворота московского "Динамо" во второй игре серии плей-офф КХЛ со "Спартаком", Иван Бочаров снова заявлен вторым вратарем.
РИА Новости вчера в 10:40
Армия и оружие

Террористы продолжают нарушать режим прекращения огня в Ливии

Режим прекращения огня продолжает действовать в Ливии и по сей день.
Народные новости вчера в 17:12
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Политика

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году.
РИА Новости вчера в 14:22
Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва в воинской части под Мурманском

REGNUM 00:57
Наука

Создан биоматериал для 3D-печати тканеподобных сосудистых структур

Новый биоматериал изготовлен путем самостоятельной сборки белка с оксидом графена.
ГЛАС.RU вчера в 06:29
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Кино

Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo

Lenta.ru вчера в 06:35
Общество

Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 16:26
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК вчера в 03:42
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»

Газета.Ru вчера в 21:56
Общество

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru 03 марта в 08:00
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru вчера в 15:20
Футбол

Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

РИА Новости вчера в 14:32
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru вчера в 11:23
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM вчера в 03:15
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в Минздраве Приморского края.
РБК 01:09
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Политика

Песков пояснил поправку о народе в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Газета.Ru вчера в 10:00
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