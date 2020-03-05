Экономика
REGNUMНа Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена
Американский фондовый рынок взлетел 4 марта после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.
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Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Космос
Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру
Пещера, расположенная на западном склоне марсианского потухшего вулкана Гора Павлина обнаружена учеными NASA на снимке сделанном роботом-разведчиком Марса, вращающегося вокруг его орбиты еще в 2011 году, 1 марта сообщает NASA в своем блоге.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Политика
Конгресс США разрешил выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.
Экономика
Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек
Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла до 52,8 доллара за баррель
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в апреле выросла на 2,14%, и находится на отметке в 47,75 доллара за баррель.
Хоккей
Еременко сыграет во втором матче плей-офф КХЛ со «Спартаком»
Голкипер Александр Еременко будет защищать ворота московского "Динамо" во второй игре серии плей-офф КХЛ со "Спартаком", Иван Бочаров снова заявлен вторым вратарем.
Армия и оружие
Террористы продолжают нарушать режим прекращения огня в Ливии
Режим прекращения огня продолжает действовать в Ливии и по сей день.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Политика
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году.
Наука
Создан биоматериал для 3D-печати тканеподобных сосудистых структур
Новый биоматериал изготовлен путем самостоятельной сборки белка с оксидом графена.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Кино
Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo
Общество
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Общество
Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Футбол
Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Культура
Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко
Происшествия
В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess
Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в Минздраве Приморского края.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".