Американский фондовый рынок взлетел 4 марта после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.

На Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена

Космос Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру Пещера, расположенная на западном склоне марсианского потухшего вулкана Гора Павлина обнаружена учеными NASA на снимке сделанном роботом-разведчиком Марса, вращающегося вокруг его орбиты еще в 2011 году, 1 марта сообщает NASA в своем блоге.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Экономика Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Политика Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году.

Общество Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.

Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».

Политика Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.

Общество Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.