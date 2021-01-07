Акции ключевых японских компаний, торгующих на Токийской бирже, показали резкий рост 7 января на открытии торгов. Главный японский биржевой индекс Nikkei достиг самого высокого уровня с 1990 года. Подъем котировок произошел на фоне протестов в США у Капитолия.

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