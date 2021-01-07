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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Котировки акций японских компаний обновили рекорд 1990 года на фоне протестов в США

Акции ключевых японских компаний, торгующих на Токийской бирже, показали резкий рост 7 января на открытии торгов. Главный японский биржевой индекс Nikkei достиг самого высокого уровня с 1990 года. Подъем котировок произошел на фоне протестов в США у Капитолия.В источнике
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ФАН
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ПРАЙМ

Индекс Nikkei кратковременно достиг рекордной отметки за 30 лет

ПРАЙМ23:00
ИА Красная Весна

Токийские фондовые показатели достигли самого высокого уровня с 1990 года

ИА Красная Веснавчера в 15:41
Центральная Служба Новостей

Ценные бумаги японских компаний обновили рекорд 1990 года

Центральная Служба Новостейвчера в 00:02
Компания

Акции японских компаний обновили рекорд 1990 года на фоне протестов в США

Компаниявчера в 05:16
ТАСС

Торги в Токио закрылись ростом на фоне прогнозируемого большинства демократов в Сенате США

ТАССвчера в 01:33
ФАН

Торги на Токийской бирже закрылись ростом на фоне протестов в США

ФАНвчера в 05:27
Коммерсантъ

Котировки акций японских компаний обновили рекорд 1990 года на фоне протестов в США

Коммерсантъвчера в 20:48

Назван идеальный момент для вакцинации от коронавируса COVID-19

Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепунов рассказал изданию URA News, что прививаться от коронавируса переболевшим людям можно только тогда, когда уровень антител снизится до показателей «серой зоны».
Назван идеальный момент для вакцинации от коронавируса COVID-19
Kursk.comвчера в 04:20

Бабушка из Прикамья убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный бак

Прожила девочка только пару часов, так как бабушка расправилась с ней (предположительно, с помощью уксуса), а тело упаковала в коробку вместе с другими отходами и выбросила в мусорный бак.
Вести.Ruвчера в 08:30