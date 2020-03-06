Экономика

News.ruNews.ruТорги в Токио открылись обвалом котировок

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Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei рухнул за 15 минут на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, опустившись ниже 20 000 пунктов впервые с января 2019 года.
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