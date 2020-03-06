Экономика
News.ruТорги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei рухнул за 15 минут на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, опустившись ниже 20 000 пунктов впервые с января 2019 года.
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Биржевые индексы в Японии упали до шестимесячного минимума из-за COVID-19
Вестник Кавказа06 марта в 05:21
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть отыграли часть падения при обвале
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Экономика
Минэкономики Украины сообщило о падении ВВП в январе на 0,5%
Уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) на Украине в январе составил 0,5%. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
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Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
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Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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Курс доллара вырастет до 85 рублей, если стоимость нефти эталонной марки Brent удержится на уровне 30 долларов за баррель несколько недель.
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В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 5 поступит в продажу 13 марта
Сегодня Xiaomi, наконец, объявила, что 75-дюймовый Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro поступят в продажу 13 марта.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
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Звезда «Игры престолов» Макс фон Сюдов скончался во Франции
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Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
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МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
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Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
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«Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А
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Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян
Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян, тогда как на втором месте оказался японская компания Toyota.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
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Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей
Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.
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В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Кино
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.