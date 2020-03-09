Экономика
News.ruКотировки на бирже Токио продолжают падение
За час торгов с начала открытия Токийской биржи ключевой индекс Nikkei обвалился на 5,56% до отметки 19 595,5 пункта. Индекс Topix, фиксирующий котировки акций всех компаний престижной первой секции, снизился более чем на 4%, достигнув отметки 1410,18 пункта, передаёт РИА Новости.
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