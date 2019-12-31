Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent начала расти и составила $61,25 за баррель, это на 0,31% больше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дорожать в цене — $66,20 за баррель (выше на 0,30%).

За последние сутки мировые цены на нефть увеличились

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