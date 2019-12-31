Энергетика

NewInformNewInformЗа последние сутки мировые цены на нефть увеличились

Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent начала расти и составила $61,25 за баррель, это на 0,31% больше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дорожать в цене — $66,20 за баррель (выше на 0,30%).
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском00:31

Нефть дешевеет более чем на 1% перед праздниками

ПРАЙМ31.12.19 в 10:39

Цена на нефть Brent подскочила в этом году на четверть

Росбалт31.12.19 в 02:05

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 30 декабря составил $68.44 за баррель

АК&М31.12.19 в 05:04

Котировки нефти не демонстрируют единой динамики

Экономика сегоднявчера в 01:01

С начала декабря стоимость нефти выросла на 13%

RuNews24.ruвчера в 02:21

За последние сутки мировые цены на нефть увеличились

NewInformвчера в 00:31
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Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Армия и оружие

В Иране назначили преемника убитого США генерала

Каани сменил своего предшественника Касема Сулеймани, который 3 января был убит в результате авиаудара США около аэропорта Багдада.
РБК 05:38
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
RT на русском 06:54
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
РЕН ТВ 07:58
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес

Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Газета.Ru 07:35
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё.
Известия 06:09
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru 01 января в 08:00
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 61,9057 руб., курс евро - 69,3406 руб

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,57 коп.
Финмаркет 01:21
Общество

Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне

Граждане России составляют большинство выезжающих в страны Евросоюза через территорию Белоруссии на январские праздники, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
РИА Новости 07:10
Энергетика

Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
ТАСС 07:25
Спорт

Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»

Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
78.ru 05:47
Армия и оружие

Военные Турции убили в Ираке двоюродного брата лидера РПК

Жертвой турецких военных стал глава разведки повстанцев Метин Арслан. Он был убит на территории Ирака.
REGNUM 05:46
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Гаджеты

Альтернативный дизайн и скрытая камера в исполнении OnePlus

Смартфон будет выполнен в стандартном моноблочном корпусе, его камера будет не только оформлена нестандартной полосой.
iXBT.com 05:37
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Вечерняя Москва 05:16
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Авто

Lexus планирует обновить модельный ряд

Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
32CARS.ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича показала свои пышные формы

Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
RuNews24.ru вчера в 12:58
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 01 января в 04:22
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости вчера в 04:39
Хоккей

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

ProstoProSport 07:40
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