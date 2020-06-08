Энергетика
Российская газетаКотировки нефти растут на мировых биржах
Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
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На сайт голосования по Конституции внесли изменения
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