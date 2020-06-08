Энергетика
Моя Москва.онлайнСтоимость нефти Brent превысила $43
Отмечается, что в последний раз стоимость нефти этого сорта была больше $43 за баррель 6 марта 2020 года. Кроме того, нефть сорта WTI также подорожала на 1,7% и торговалась на уровне $40,22 за баррель.
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Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
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Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
Российская газета 06:31
Гаджеты
Xiaomi представила новую систему умных автоматических штор
Компания Xiaomi представила еще один нестандартный продукт для умного дома, речь идет о системе для умных автоматических занавесей, которая получила название Xiaomi Mi Smart Curtain.
iXBT.com 05:22
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Политика
Обвиняемые в причастности к крушению Boeing MH17 не приехали в суд
Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не явился в нидерландский суд.
Lenta.ru 06:04
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Общество
Россия в июле может возобновить авиасообщение с 15 странами
Россия может частично открыть международное авиасообщение уже с 15 июля. Соответствующее предложение Росавиация направит в Роспотребнадзор.
БрянскToday вчера в 08:20
Здоровье
Минздрав ввёл новые нормы посещения врачей
Министерство здравоохранения России приняло новые нормы времени приёма пациентов такими врачами как онколог, хирург и инфекционист.
Аргументы недели 04:07
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Общество
Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в августе в стране начнется вакцинация от гриппа.
Моя Москва.онлайн 06 июня в 13:48
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В Самарской области сделают послабления в режиме самоизоляции
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров анонсировал новые послабления в режиме самоизоляции, установленном в регионе из-за коронавируса.
SamRU.ru 02:28
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
Москва, 8 июня 2020, 13:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
REGNUM 06:51
Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
Как только Белоруссия полностью погасит задолженность, российская компания начнет переговоры по условиям поставки газа на 2021 г. Минэнерго Белоруссии предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики, в том числе за счет покупки части российского газа на бирже.
Вести.Ru 07:03
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:44
Футбол
Бранислав Иванович может уйти из «Зенита»
Напомним, Иванович играет за «Зенит» с 2017 года. Ранее он выступал за лондонский «Челси» и московский «Локомотив».
REGNUM 05:58
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Российская газета 06:48
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11