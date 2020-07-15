Неделей ранее запасы выросли на 5,7 млн баррелей — до 539,2 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 1,8 млн баррелей в сутки – до 5,6 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей

Происшествия Ночью в Балашове женщина пошла на пляж купаться и утонула Вчера ночью, 15 июля, в Балашове утонула 30-летняя женщина. По факту произошедшего следователи начали проверку.

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Происшествия Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек. 5

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Экономика Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

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Шоу-бизнес Анита Цой рассказала о своей борьбе с коронавирусом Цой добавила, что не имеет понятия, как заразилась этим вирусом, так как соблюдала все необходимые меры предосторожности.

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Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 246