Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей

Неделей ранее запасы выросли на 5,7 млн баррелей — до 539,2 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 1,8 млн баррелей в сутки – до 5,6 млн баррелей в сутки.
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Котировки нефти развернулись вниз после роста в среду

Интерфакс01:36

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 15 июля в 12:05 MSK составил $43.49 за баррель (+$0.59; +1.38%)

АК&Мвчера в 05:10

Запасы нефти в США упали за период с 3 июля по 10 июля на 7493 тыс. баррелей, бензина - упали на 3147 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:32

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 10:54

Рост котировок Brent и WTI ускорился в ожидании данных из США

Росбалтвчера в 07:10

Нефть подорожала на данных о резком снижении запасов в США

Взгляд.рувчера в 01:11

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:29
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Происшествия

Ночью в Балашове женщина пошла на пляж купаться и утонула

Вчера ночью, 15 июля, в Балашове утонула 30-летняя женщина. По факту произошедшего следователи начали проверку.
Версия-Саратов 01:41
Армия и оружие

Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе

В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 21:13
Общество

В Польше нашли останки немецких десантников, убитых красноармейцами

Останки фашистских десантников нашли археологи в польской деревне.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
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Экономика

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
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Политика

Госдепартамент США выделит грант на «укрепление связей» с Сербией

Вашингтон, 16 июля 2020, 08:43 — REGNUM До $325 тыс. готов выделить Госдепартамент США некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укреплению связей» между американцами и гражданами Сербии.
REGNUM 01:43
Происшествия

Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии

Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
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Здоровье

В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%

Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
722
Здоровье

Три женщины и мужчина скончались от коронавируса в Самарской области

Смертность из-за коронавируса в Самарской области за сутки выросла в двое.
Похвистнево-Информ вчера в 04:02
22
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Афиша Daily вчера в 14:47
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
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Политика

США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний

США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
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Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала о своей борьбе с коронавирусом

Цой добавила, что не имеет понятия, как заразилась этим вирусом, так как соблюдала все необходимые меры предосторожности.
RuNews24.ru 01:39
Здоровье

Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией

Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
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Общество

Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах

За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
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Общество

Собянин оценил возможность повторного введения карантина в Москве

Собянин в эфире радио "Комсомольская правда" ответил на вопрос о возможности введения повторного карантина в Москве.
РИА Новости 01:50
1
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
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Армия и оружие

«Эпоха господства С-500 «Прометей»: Россия создала зенитный комплекс, превосходящий все существующие

Военное обозрение 01:51
Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Экономика

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
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Общество

Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля

Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
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