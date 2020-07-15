Энергетика
Rambler News ServiceЗапасы нефти в США за неделю снизились на 7,5 млн баррелей
Неделей ранее запасы выросли на 5,7 млн баррелей — до 539,2 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю сократился на 1,8 млн баррелей в сутки – до 5,6 млн баррелей в сутки.
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Происшествия
Ночью в Балашове женщина пошла на пляж купаться и утонула
Вчера ночью, 15 июля, в Балашове утонула 30-летняя женщина. По факту произошедшего следователи начали проверку.
Версия-Саратов 01:41
Армия и оружие
Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе
В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 21:13
Общество
В Польше нашли останки немецких десантников, убитых красноармейцами
Останки фашистских десантников нашли археологи в польской деревне.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Экономика
Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость
В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59
Политика
Госдепартамент США выделит грант на «укрепление связей» с Сербией
Вашингтон, 16 июля 2020, 08:43 — REGNUM До $325 тыс. готов выделить Госдепартамент США некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укреплению связей» между американцами и гражданами Сербии.
REGNUM 01:43
Происшествия
Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии
Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
Здоровье
В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%
Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
Здоровье
Три женщины и мужчина скончались от коронавируса в Самарской области
Смертность из-за коронавируса в Самарской области за сутки выросла в двое.
Похвистнево-Информ вчера в 04:02
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Афиша Daily вчера в 14:47
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала о своей борьбе с коронавирусом
Цой добавила, что не имеет понятия, как заразилась этим вирусом, так как соблюдала все необходимые меры предосторожности.
RuNews24.ru 01:39
Здоровье
Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
Общество
Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин.
АМИТЕЛ вчера в 23:11
Общество
Собянин оценил возможность повторного введения карантина в Москве
Собянин в эфире радио "Комсомольская правда" ответил на вопрос о возможности введения повторного карантина в Москве.
РИА Новости 01:50
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Армия и оружие
«Эпоха господства С-500 «Прометей»: Россия создала зенитный комплекс, превосходящий все существующие
Военное обозрение 01:51
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
Общество
Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля
Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01