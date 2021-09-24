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К ответственности за участие в незаконной акции в Москве 20 сентября привлекли 30 человек

Как сообщила пресс-служба столичного управления МВД, за организацию и участие в акции 20 сентября к административной ответственности были привлечены 30 человек.
Коммерсантъ
Полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях 25 сентября в Москве, сообщает столичный главк МВД.
РЕН ТВ
Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых акциях шесть человек, которые опубликовали в интернете призывы к акции 25 сентября.
RT на русском
"ГУ МВД России по Москве призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - сообщила пресс-служба МВД.
ТВ Центр

С чего всё началось

Как сообщила
 пресс-служба столичного управления МВД, за организацию и участие в акции 20 сентября к административной ответственности были привлечены 30 человек.

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