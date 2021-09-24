"ГУ МВД России по Москве призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - сообщила пресс-служба МВД.
Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.