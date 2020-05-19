Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России. Заявление принимается на портале «Госуслуги» и в личном кабинете Пенсионного фонда России.

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