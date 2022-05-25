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Котяков: после индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублей

Безусловно, добавил министр, "размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера".
РИА Новости
Котяков добавил, что "Пенсионный фонд начнет доставку пенсии с учетом индексации уже начиная с 3 июня".
РИА Новости
Также глава Минтруда отметил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) - плюс 10% - позволит увеличить заработную плату примерно 4 млн граждан РФ.
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В начале мая правительство представило Владимиру Путину инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Минтруд РФ заявил, что индексация увеличит пенсии 35 млн пенсионеров
Комсомольская правда12:05
Средний размер пенсии после индексации составит более 19 тысяч рублей
РЕН ТВ11:26
Средняя прибавка к пенсии после индексации составит 1 900 рублей
ТАСС11:32
Котяков: после индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублей
РИА Новости11:13
Глава Минтруда Котяков заявил, что средняя пенсия после индексации составит 19 360 рублей
Lenta.ru11:07
Глава Минтруда Котяков: после индексации на 10% средний размер пенсии составит 19 360 рублей
Известия11:04
Глава Минтруда заявил, что средняя пенсия после индексации достигнет 19 360 рублей
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