РИА НовостиКотяков: после индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублейБезусловно, добавил министр, "размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера".РИА НовостиКотяков добавил, что "Пенсионный фонд начнет доставку пенсии с учетом индексации уже начиная с 3 июня".РИА НовостиТакже глава Минтруда отметил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) - плюс 10% - позволит увеличить заработную плату примерно 4 млн граждан РФ.ФинмаркетВ начале мая правительство представило Владимиру Путину инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий.Lenta.ruЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейКомсомольская правдаPravda.RuРамблерТульская служба новостейKrasnodarMediaПетербургский дневникВечерняя МоскваМИР 24Газета.RuLife.ruНТВКурьер. Среда. БердскПодробнее о событииМинтруд РФ заявил, что индексация увеличит пенсии 35 млн пенсионеровКомсомольская правда12:05Средний размер пенсии после индексации составит более 19 тысяч рублейРЕН ТВ11:26Средняя прибавка к пенсии после индексации составит 1 900 рублейТАСС11:32Котяков: после индексации средний размер пенсии в России составит 19 360 рублейРИА Новости11:13Глава Минтруда Котяков заявил, что средняя пенсия после индексации составит 19 360 рублейLenta.ru11:07Глава Минтруда Котяков: после индексации на 10% средний размер пенсии составит 19 360 рублейИзвестия11:04Глава Минтруда заявил, что средняя пенсия после индексации достигнет 19 360 рублейRT на русском11:18Показать ещёОценить214Поделиться