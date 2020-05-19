Коронавирус
RT на русскомКотяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет. Он сообщил, что 12 мая «было порядка 40 тыс. обращений в минуту на сайт (госуслуг) для получения этих выплат».
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Политика
Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy)
Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.
ИноСМИ 20:05
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Экономика
На льготное кредитование бизнеса направят свыше 5,5 млрд рублей
Кабмин направит свыше 5,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для бизнеса по ставке два процента.
Парламентская газета 07:06
Авто
Toyota возродит кроссовер Venza
В США кроссовер появился в продаже в том же году, а в 2013 году прибыл в Россию с ценником 1,57 млн руб. Venza оснащалась 3, 5-литровым двигателем V6 мощностью 268 л. с. и 335 Нм крутящего момента и 2, 7-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами.
Авторамблер 12:39
Общество
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
ТАСС 08:30
Недвижимость
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru 11:42
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
Эхо Москвы 16 мая в 17:01
Политика
Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома
Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru 07:37
Здоровье
ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом
Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".
Газета.Ru 19:27
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Общество
Китай возобновил строгий карантин в приграничном с Россией регионе
По словам жителей, новые карантинные меры оказались даже жестче тех, что были введены во время первой волны распространения инфекции в Китае.
Газета.Ru 19:45
Киберспорт
Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0
Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
CyberSport.ru 16:44
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Игры
Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом
Городской портал Новый Нижний 09:00
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Футбол
«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» контракт Александра Соболева
Говорит Москва 05:24
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Здоровье
Майские праздники дали прирост заболеваемости в Алтайском крае
В целом около 70 процентов всех случаев выявлены по контакту людей, заражение которых было выявлено ранее.
Бийский рабочий 02:16
Финансы
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18:26
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Происшествия
Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины
Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39
Общество
Рост внебольничной пневмонии зафиксировали в Иркутской области
В Иркутской области зафиксировали рост внебольничной пневмонии. Только за четыре дня количество заболевших увеличилось на 196 человек.
Твой Иркутск 04:39