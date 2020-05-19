Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет. Он сообщил, что 12 мая «было порядка 40 тыс. обращений в минуту на сайт (госуслуг) для получения этих выплат».

Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей

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