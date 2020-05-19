Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКотяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет. Он сообщил, что 12 мая «было порядка 40 тыс. обращений в минуту на сайт (госуслуг) для получения этих выплат».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными

REGNUM18:16

Минтруд: Подано почти 8 млн заявлений на выплаты семьям с детьми

Российская газета19:31

Глава Минтруда назвал число заявлений на выплаты для детей

РБК18:58

Сорок тысяч в минуту: в Минтруде рассказали о числе обращений за выплатами на детей

ТК Звезда20:21

Министр труда и соцзащиты «не ожидал» востребованности выплат на детей

ИА Красная Весна17:45

Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей

RT на русском17:39

Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет

РИА Новости16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Культура

Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн

Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
Profibeer.ru 06:58
Космос

К чему приведет начавшийся солнечный минимум

Специалисты уточняют, что Солнце не становится тусклым в период солнечного минимума, а просто немного успокаивается.
Ридус 06:02
Здоровье

Первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт

Инсульт может стать для молодых людей с опасной инфекцией COVID-19 «первым и последним» симптомом данного заболевания, так как при заражении человека происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови.
Evo-rus.com 07:01
173
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
69
Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру 16 мая в 15:54
8
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
150
Наука

Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории

По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.
Известия 17:01
Наука

В Британии началось тестирование двух препаратов против коронавируса

В Великобритании началось тестирование двух препаратов, которые потенциально смогут справиться с коронавирусной инфекцией.
Online47.ru 21:39
Общество

Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района

Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM 21:06
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
751
Игры

В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy

В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
214
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
72
Общество

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет вновь введут в Башкирии

Жители Башкирии старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями вновь уходят на режим самоизоляции.
Аргументы и Факты - Уфа 04:27
81
Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
192
Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Коммерсантъ 07:23
9
Политика

Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
1,5K
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,7K
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
129
Общество

«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

«По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2"», - отметил он.
Rambler News Service 10:07
160
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат 07:20
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
1,1K
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru 21:37
Происшествия

Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае

Жертвами землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали четыре человека.
Российская газета 21:43
Здоровье

Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы

Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
32
Происшествия

В Бурятии стали чаще давать взятки

Прокуратура Бурятии раскрыла ситуацию с коррупцией за четыре месяца этого года За январь-апрель 2020 года в Бурятии зарегистрировано 100 преступлений коррупционной направленности.
Байкал-Daily 21:01
2
Общество

В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем

Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
Невские Новости 02:05
48
Футбол

«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева

Контракт с форвардом подписан на 4 года. Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева.
СОВА 08:45
Игры

Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Megaobzor.com вчера в 10:49
133
Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
987
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное