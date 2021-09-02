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Котяков: в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит 503 тысячи рублей

В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости
Сейчас, если в семье один ребенок, маткапитал составляет почти 484 тысячи рублей, при рождении второго сумма увеличивается на 155 тысяч.
Российская газета
Если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля, цитирует Котякова РИА Новости.
ТВ Центр
Чтобы оформить сертификат на маткапитал, нужно обращаться в Пенсионный фонд.
ТК Звезда

С чего всё началось

Котяков: в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит 503 тысячи рублей
Котяков добавил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля. Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.
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