Котяков добавил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля. Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.

РИА Новости вчера в 23:20