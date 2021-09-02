Котяков добавил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля. Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго — на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.
Космический телескоп получил свое название в честь Джеймса Уэбба, который занимал должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с 1961 по 1968 год.