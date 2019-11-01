27-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», вместе со своей супругой прошли обряд крещения в собственной ванной.

Коутиньо с супругой прошли обряд крещения в ванной

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