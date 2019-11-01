Футбол
Soccer.ruКоутиньо с супругой прошли обряд крещения в ванной
27-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», вместе со своей супругой прошли обряд крещения в собственной ванной.
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Происшествия
Найденные в Великобритании в грузовике 39 жертв были вьетнамцами
Полиция графства Эссекс полагает, что тела 39 человек, найденные в грузовике в Грейсе, принадлежали гражданам Вьетнама, сообщает Sky News.
Интерфакс вчера в 20:39
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса вчера в 03:26
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео
РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:17
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва вчера в 03:08
Технологии
Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи
Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Гаджеты
Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Дни24 вчера в 13:52
Футбол
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат вчера в 16:58
Экономика
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
РБК 31 октября в 09:46
Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Наука
Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут
Planet Today 30 октября в 14:03
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс 31 октября в 04:45
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 31 октября в 17:17
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец вчера в 09:03
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском вчера в 09:20
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество
Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в субботу.
ТАСС вчера в 23:05
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Единоборства
Гастелум избежал серьёзных санкций, его бой с Тиллом состоится
Бой Гастелума с Дарреном Тиллом состоится без санкций в адрес Гастеллума.
Чемпионат 00:42
Происшествия
В Нарьян-Маре задержан пустивший убийцу в детский сад охранник
Следственный комитет России сообщил, что в Нарьян-Маре задержан охранник детского сада «Сказка», накануне пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика.
RT на русском вчера в 10:07
Происшествия
В Иркутске Mercedes-Benz протаранил памятник Александру III
Байкал24 вчера в 23:34
Наука
Ученые: Во время сна спинномозговая жидкость очищает мозг
Американские ученые, представляющие Бостонский университет с помощью нового исследования обнаружили, что во время глубокого сна спинномозговая жидкость очищает мозг.
Территория новостей 02:00
Общество
Продажу фуа-гра запретили в Нью-Йорке
Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра в магазинах и ресторанах.
Политика Сегодня 31 октября в 05:51