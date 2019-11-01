Футбол
NewInformКоутиньо со своей женой организовали крещение в ванне
Влюбленные выбрали весьма необычное место для этой процедуры. Супруги решили провести обряд крещения в ванне. Помогали молодоженам пастор Тиаго Брюне со своей спутницей Жанин.
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Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Российская газета 15:21
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на боксёрский поединок
Discover24 02:56
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
Lenta.ru вчера в 20:21
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 28 октября в 08:02
Общество
Гороскоп на 31 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета вчера в 02:00
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии
Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 30 октября в 08:59
Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета 09:27
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru вчера в 16:05
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Общество
Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября
Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
Футбол
Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Sports.ru 30 октября в 06:16
Единоборства
Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса
В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Вести.Ru 19:14
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
ТАСС 09:36
Гаджеты
Meizu представила в России новый смартфон Meizu 16xs
UfaTime.ru 05:29
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Народные новости 04:27
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Киберспорт
В Dota 2 добавили быстрый поиск игры
Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.
Cyber.sports.ru 15:58
Киберспорт
Square Enix показала свежий облик классического противника в Final Fantasy VII Remake
3DNews 13:32
Политика
Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя "укротителем гадюшника".
Газета.Ru 18:28
Теннис
Стали известны все участники Итогового турнира ATP
Ранее стало известно, что в соревнованиях примут участие испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев, который выиграл этот турнир в прошлом году.
Советский спорт 18:31