Футбол
РИА НовостиКовач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды. В субботу "Бавария" потерпела крупное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче чемпионата Германии со счетом 1:5.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor 02 ноября в 09:29
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Общество
Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством
Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.
РИА Новости 04:02
Гаджеты
In Win 925: корпус из алюминия и стекла с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм
Длина графического ускорителя может достигать 420 мм.
3DNews 04:07
Общество
Огромные грибы выросли на вагоне украинского поезда
В соцсетях появился снимок из украинского пассажирского поезда, на котором выросли огромные грибы на длинных ножках.
РЕН ТВ 04:32
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad
Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании.
Ведомости 02:46
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Армия и оружие
В Литве стартовали масштабные военные учения НАТО
Международные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 - II («Железный волк - 2019 – II») начались в понедельник в Литве, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:25
Космос
К Новому году Россия запустит в космос огромный стеклянный шар
Россия планирует запустить в космос огромный стеклянный шар.
Первый Тульский 03:18
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 со 108-Мп камерой представят 6 ноября
MobiDevices вчера в 11:25
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия вчера в 14:55
Общество
Почему опасно отвечать «да», если звонят с незнакомого номера
По словам директора по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александра Дворянского, оформить кредит, используя запись чужого голоса, мошенникам вряд ли удастся, а вот подтвердить перевод денежных средств, вполне.
Molnet.ru вчера в 07:20
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Политика
В ГД оценили заявление украинского экс-министра о свержении Зеленского
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть Владимира Зеленского, "тревожным звонком".
РИА Новости 04:51
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Игры
Авторы The Outer Worlds учитывали игроков с нарушением цветового зрения при создании игры
По словам директора дизайна Obsidian Entertainment Джоша Сойера (Josh Sawyer), The Outer Worlds сразу разрабатывалась так, чтобы учитывать игроков со слабым или серьёзным нарушением цветового зрения.
3DNews 02 ноября в 14:09
Шоу-бизнес
Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме
Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.
Волга-Медиа 01:47
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06