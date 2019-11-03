Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКовач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды. В субботу "Бавария" потерпела крупное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче чемпионата Германии со счетом 1:5.
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