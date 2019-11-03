Футбол

ЧемпионатЧемпионатКовач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации

Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
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Руководство «Баварии» объяснило отставку Ковача

Чемпионатвчера в 05:28

Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»

Sport24.ru03 ноября в 14:49

«Бавария» не увольняла Ковача. Тренер сам подал в отставку

Soccer.ruвчера в 04:05

Ковач – аут. Вальверде, Зидан, Сульшер, Эмери, Тухель: кто следующий?

Sportbox.RUвчера в 06:16

Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

РИА Новости03 ноября в 15:03

«Бавария» осталась без тренера. И заберет его у «Аякса»?

Спорт-Экспрессвчера в 04:45

СМИ: Тренер «Баварии» Ковач самостоятельно подал в отставку

Матч ТВвчера в 04:35
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Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Российская газета вчера в 10:20
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Ева Польна прокомментировала состояние дочери

Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Политика

Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии

Сирийская провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства, сообщил в понедельник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад во время визита делегации сирийской провинции в Севастополь.
ТАСС вчера в 09:13
Музыка

Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»

ТК Звезда вчера в 07:30
Происшествия

Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота

Почти 2 килограмма золотых слитков стоимостью более 5 миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.
РИА Новости 01:23
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Армия и оружие

Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Lenta.ru вчера в 20:09
Общество

Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Здоровье

Уже 860 столичных медиков получили статус «московский врач»

Врачи, имеющие статус «московский врач», которые работают в учреждениях Департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 23:00
Происшествия

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

Российская газета 00:52
Автоспорт

Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском вчера в 02:00
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Происшествия

В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде

Известия 03 ноября в 19:50
Происшествия

В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре

Российская газета вчера в 23:07
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:06
Происшествия

У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 03 ноября в 04:21
Происшествия

В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии

В Москве был убит глава ингушского центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Ибрагим Эльджаркиев, а также его брат (также сотрудник полиции).
Хакасия-Информ 02 ноября в 22:13
Политика

Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.
Газета.Ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 вчера в 01:17
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 03 ноября в 04:34
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