Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Ковач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Шоу-бизнес Ева Польна прокомментировала состояние дочери Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.

Политика Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии Сирийская провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства, сообщил в понедельник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад во время визита делегации сирийской провинции в Севастополь.

Происшествия Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота Почти 2 килограмма золотых слитков стоимостью более 5 миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.

Общество Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.

Общество В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Здоровье Уже 860 столичных медиков получили статус «московский врач» Врачи, имеющие статус «московский врач», которые работают в учреждениях Департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.

Автоспорт Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.

Политика Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Происшествия В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии В Москве был убит глава ингушского центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Ибрагим Эльджаркиев, а также его брат (также сотрудник полиции).

Политика Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Армия и оружие В США назвали отстающую от России военную сферу Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.

Общество Диетолог назвала самые вредные сладости Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.