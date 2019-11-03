Футбол
ЧемпионатКовач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации
Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
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Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Российская газета вчера в 10:20
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Ева Польна прокомментировала состояние дочери
Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Политика
Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии
Сирийская провинция Тартус намерена стать центром дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства, сообщил в понедельник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад во время визита делегации сирийской провинции в Севастополь.
ТАСС вчера в 09:13
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Происшествия
Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота
Почти 2 килограмма золотых слитков стоимостью более 5 миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.
РИА Новости 01:23
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Армия и оружие
Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили
Lenta.ru вчера в 20:09
Общество
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Здоровье
Уже 860 столичных медиков получили статус «московский врач»
Врачи, имеющие статус «московский врач», которые работают в учреждениях Департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 23:00
Происшествия
В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме
Российская газета 00:52
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском вчера в 02:00
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Известия 03 ноября в 19:50
Происшествия
В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре
Российская газета вчера в 23:07
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:06
Происшествия
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 03 ноября в 04:21
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии
В Москве был убит глава ингушского центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Ибрагим Эльджаркиев, а также его брат (также сотрудник полиции).
Хакасия-Информ 02 ноября в 22:13
Политика
Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.
Газета.Ru вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 06:49
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Гаджеты
Apple отключит от интернета старые iPhone
Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 вчера в 01:17
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru 03 ноября в 04:34