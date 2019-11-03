Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Ковач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации

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