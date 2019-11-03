Футбол
MetaratingsНико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
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Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
Экономика
Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год
Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
Шоу-бизнес
Харламов посвятил Бузовой стихотворение
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Футбол
«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»
ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
Футбол
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сон Хын Мина
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), сообщает The Guardian.
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Экономика
Украина потратит более половины бюджета на долги и армию
Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Авто
Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем
Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.
Общество
Читинцы заявили, что маршрутчики мешают работать новым автобусам
Жители Черновского района 1 ноября на встрече с исполняющим обязанности руководителя администрации Читы Александром Сапожниковым сообщили о том, что водители маршрутных такси мешают перевозке пассажиров на муниципальных автобусах большой вместимости.