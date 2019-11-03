Футбол

MetaratingsMetaratingsНико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
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