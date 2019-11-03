Футбол
РБККовача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщается на сайте клуба. Как следует из текста сообщения, исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» стал Ханс Флик.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Букмекеры назвали основных претендентов на должность главного тренера «Баварии»
Sport24.ruвчера в 16:19
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Кино
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.
News.ru 02 ноября в 15:35
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Общество
Врач-диетолог назвала ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии некоторых продуктов на психологическое состояние человека.
OAnews вчера в 21:00
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Авто
Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер
В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.
В городе R вчера в 13:04
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Религия
Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие
США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками
США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Шепелев уехал отдыхать в Америку с новой возлюбленной Тулуповой
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в Америку, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia KX3
Примечательно, новинка компактного кроссовера Kia KX3 является доработанной модификацией модели Seltos, которую планируется начать продавать в России к следующему году.
Faktom 01:09
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Кино
Мединский не дал бы денег на «Джокера»
Владимир Мединский, министр культуры — При обращении в Минкультуры у создателей фильма "Джокер" не было бы ни одного шанса на поддержку.
Труд 02 ноября в 11:01
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Футбол
Агент Дмитрий Селюк рассказал, что в «Сочи» перешел самый талантливый молодой футболист из Армении
Дмитрий Селюк подтвердил информацию о том, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян переходит в «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:52
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 02 ноября в 18:14
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Кино
Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи
Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru 02 ноября в 07:00
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
RT на русском вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм вчера в 03:31
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат вчера в 13:27
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48