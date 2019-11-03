Футбол

РБКРБККовача уволили с поста главного тренера «Баварии»

Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщается на сайте клуба. Как следует из текста сообщения, исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» стал Ханс Флик.
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Букмекеры назвали основных претендентов на должность главного тренера «Баварии»

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Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»

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Аллегри — фаворит на пост главного тренера «Баварии»

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СМИ узнали, кто возглавит «Баварию» после ухода Ковача

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СМИ узнали, кто возглавит «Баварию» после ухода Ковача

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«Краснодар» спасся в игре с «Ростовом», «Бавария» уволила Ковача, Льюис взял 6-й титул, Барти – чемпионка итогового и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:00

Аллегри - кандидат на пост главного тренера «Баварии»

Soccer.ru00:52
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Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»

Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.
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«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
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Врач-диетолог назвала ухудшающие настроение продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии некоторых продуктов на психологическое состояние человека.
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Авто

Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер

В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.
В городе R вчера в 13:04
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец вчера в 13:02
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Религия

Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие

США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество

Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег

Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Шепелев уехал отдыхать в Америку с новой возлюбленной Тулуповой

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в Америку, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Авто

Озвучена дата продаж кроссовера Kia KX3

Примечательно, новинка компактного кроссовера Kia KX3 является доработанной модификацией модели Seltos, которую планируется начать продавать в России к следующему году.
Faktom 01:09
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Кино

Мединский не дал бы денег на «Джокера»

Владимир Мединский, министр культуры — При обращении в Минкультуры у создателей фильма "Джокер" не было бы ни одного шанса на поддержку.
Труд 02 ноября в 11:01
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Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Футбол

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что в «Сочи» перешел самый талантливый молодой футболист из Армении

Дмитрий Селюк подтвердил информацию о том, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян переходит в «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:52
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 02 ноября в 18:14
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
Кино

Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.
Газета.Ru 02 ноября в 07:00
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней

RT на русском вчера в 03:17
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Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм вчера в 03:31
Футбол

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат вчера в 13:27
Политика

Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ

В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
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