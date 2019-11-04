Футбол
ЧемпионатКовач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации
Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
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Общество
Персонально ваш: Владимир Пастухов
М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом»
Газета.Ru 14:01
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Здоровье
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Neva.Today 03:46
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Игры
В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей
CyberSport.ru 10:37
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM 02 ноября в 00:54
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол
Иммобиле был признан лучшим ценным игроком Серии А по итогам октября
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле был признан лучшим игроком Серии А по итогам октября.
Евро-футбол.ру 14:16
Политика
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 11:11
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Общество
Акция памяти Гандзюк пройдет в 40 городах Украины и мира
Более 40 городов Украины и мира в понедельник, 4 ноября, присоединятся к акции «Год без Кати», посвященной памяти херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 06:12
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Политика
Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Газета.Ru 08:36
Культура
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
Похоже, Киану Ривзу (Keanu Reeves) очень нравится работать с CD Projekt RED.
3DNews 12:47
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50