Футбол

ЧемпионатЧемпионатКовач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации

Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
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