Лига чемпионов
Sports.ruКовачич забил за клуб впервые за 122 матча. Это его 1-й гол в «Челси»
|7′
Жоржиньо
Даниэль Васс
|32′
Карлос Солер
|40′
|41′
Матео Ковачич
|46′
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
|50′
Кристиан Пулишич
Эсекиэль Гарай
|53′
|55′
Сесар Аспиликуэта
Жауме Коста
Кевин Гамейро
|67′
|72′
Жоржиньо
Эмерсон Палмьери
|73′
НГоло Канте
Ферран Торрес
Франсис Коклен
|74′
|78′
Кепа Аррисабалага
Карлос Солер
Ли Кан Ин
|78′
|80′
Виллиан
Мэйсон Маунт
Даниэль Васс
|82′
Габриэл Паулиста
|87′
|50%
|Владение мячом
|50%
|82%
|Процент точных передач
|84%
|8
|Удары в сторону ворот
|8
|6
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|21
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
9
Гамейро
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
17
Коклен
10
Парехо
18
Васс
16
Ли Кан Ин
19
Родриго
22
Гомес
1
Аррисабалага
24
Джеймс
4
Кристенсен
15
Зума
28
Аспиликуэта
7
Канте
33
Палмьери
17
Ковачич
19
Маунт
23
Батшуайи
22
Пулишич
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Хорват забил свой первый гол за 122 матча во всех клубных соревнованиях и впервые отличился за «Челси» в своем 71-м матче, поразив ворота 45-м ударом.
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Ковачич забил «Валенсии». Это его первый гол на клубном уровне за 122 матча
Бомбардир.рувчера в 13:52
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:14, Ашберн
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