Хорват забил свой первый гол за 122 матча во всех клубных соревнованиях и впервые отличился за «Челси» в своем 71-м матче, поразив ворота 45-м ударом.

Ковачич забил за клуб впервые за 122 матча. Это его 1-й гол в «Челси»

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