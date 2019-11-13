Хоккей
Газета.RuКовальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
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