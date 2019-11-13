Хоккей

Российская газетаРоссийская газетаКовальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
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Тодд Маклеллан
Ковальчук со всем согласен, он получит возможность вернуться в состав, как и другие игроки, у которых не все получалось, и они были вынуждены пропускать матчи.
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