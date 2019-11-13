Хоккей

Российская газетаРоссийская газетаКовальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
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Журналист сообщил о планах «Лос-Анджелеса» вывести Ковальчука из состава

РБКвчера в 23:29

Что дальше делать Ковальчуку: его карьеру спасёт только КХЛ?

Чемпионат00:05

Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Газета.Ruвчера в 19:59

Тупик для олимпийского чемпиона. Ковальчуку сказали, что он больше не будет играть за «Лос-Анджелес»

Sport24.ruвчера в 21:30

Ночная бомба из Америки. Ковальчука выгоняют из «Лос-Анджелеса»

Спорт-Экспрессвчера в 19:45

Источник: «Лос-Анджелес» решил вывести Ковальчука из состава

Sportbox.RUвчера в 19:20

СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ «Лос-Анджелес»

ТАСС Спортвчера в 18:50
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Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Вести.Ru вчера в 22:38
Наука

Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи

В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Политика

Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru 11 ноября в 07:04
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Футбол

Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити

Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org 10 ноября в 13:27
Происшествия

В Башкирии в бассейне детсада утонула воспитательница

В Уфе в бассейне детсада утонула воспитатель. ЧП произошло вечером 8 ноября в одном из дошкольных детских учреждений города Уфы.
Piter.tv вчера в 03:27
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Армия и оружие

Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем

США оценят возможности России и Китая в области ведения войн в космосе.
Росбалт вчера в 05:18
Политика

США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам

США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).
Национальная служба новостей вчера в 16:36
Политика

Путин и Меркель обсудили судьбу транзита газа через Украину

ИА Новороссия 11 ноября в 14:47
Технологии

Власти США начали расследование против медицинского проекта Google

Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.
Известия вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 11:43
Космос

Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru 11 ноября в 12:43
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Музыка

Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом

Кубань 24 вчера в 09:58
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

REGNUM 00:00
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru вчера в 10:38
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Происшествия

В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек

Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
RT на русском вчера в 23:33
Политика

Россиян предложили пускать в интернет по паспорту

В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
Москва 24 вчера в 04:05
Наука

Икота у новорожденных благотворно влияет на развитие мозга

По мнению ученых, икота у новорожденных помогает малышам учиться регулировать процесс дыхания.
Дни24 вчера в 04:33
Общество

«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Гаджеты

GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне

Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com вчера в 03:49
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
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