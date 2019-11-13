Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за это время отметился одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач. Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

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