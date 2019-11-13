Хоккей
Российская газетаКовальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
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СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ «Лос-Анджелес»
ТАСС Спортвчера в 18:50
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
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