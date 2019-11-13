Хоккей

Российская газетаРоссийская газетаКовальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
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Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Газета.Ruвчера в 19:59

TFP: «Лос-Анджелес» активно пытается обменять Ковальчука. Но предложений пока нет

Спорт-Экспресс01:42

Что дальше делать Ковальчуку: его карьеру спасёт только КХЛ?

Чемпионат00:05

Тупик для олимпийского чемпиона. Ковальчуку сказали, что он больше не будет играть за «Лос-Анджелес»

Sport24.ruвчера в 21:30

Журналист сообщил о планах «Лос-Анджелеса» вывести Ковальчука из состава

РБКвчера в 23:29

Источник: «Лос-Анджелес» решил вывести Ковальчука из состава

Sportbox.RUвчера в 19:20

СМИ: Ковальчук в ближайшем будущем будет выведен из состава клуба НХЛ «Лос-Анджелес»

ТАСС Спортвчера в 18:50
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