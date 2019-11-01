Единоборства
РИА НовостиКовалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса. Бой, на кону которого будет стоять титул WBO в полутяжелом весе, пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.
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Ковалев оказался тяжелее Альвареса. Русский чемпион вписался в лимит с четвертой попытки
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Ковалев не смог с первой попытки вписаться в лимит по весу для боя с Альваресом
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