Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса. Бой, на кону которого будет стоять титул WBO в полутяжелом весе, пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO

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